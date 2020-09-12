شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية» تودع شهيد الواجب بمسقط رأسه بقرية بمم بتلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء إبراهيم أحمدأبوليمون محافظ المنوفية المهندس راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا لحضورجنازة شهيد القوات المسلحة المجند رجب ياسر رجب أبوستيتة إبن قرية بمم والذي استشهد أثناء تأدية واجبه بوسط سيناء.

حضر الجنازة مقدم عادل لاشين نائب المستشار العسكرى ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية.

وانطلقت الجنازة من قرية بمم بمسقط رأسه وسط جمع غفير من الأهالي، هذا وقدم رئيس مركز ومدينةتلا نائباً عن محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً على أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد المجند رجب ياسر رجب أبوستيتة أعزب ويبلغ من العمر 22 عاما ووالده يعمل عامل مسجد بالأوقاف ووالدته متوفية وله أخ ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.