شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبى على 26 راغبا في الترشح للنواب بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصح بالدقهلية، عن إجراء كشف طبي على 26 من الراغبين في الترشح لمجلس النواب القادم في اليوم الأول للكشف الطبي

وقال "مكي" ، في تصريح صحفي، أن الكشف الطبي على المرشحين مستمر حتى يوم 26 سبتمبر وأن المستشفيات التي تقوم بالكشف 5 مستشفيات بالدقهلية وهى المنصوره الدولي ودكرنس والسنبلاوين وميت غمر وبلقاس" بالإضافة للمجلس الطبي العام .

وأضاف أن الكشف يبدأ من 9 صباحا حتى 9 مساء ، وفقا للإجراءات التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات .

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم لمجلس النواب هى بطاقة الرقم القومى ساريه مع صوره لها يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصوره وعدد 6 صور شخصيه الخلفيه بيضاء 4×6 ، ويجب الدخول على الموقع الذى تم الإعلان عنه وتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح، بالإضافه للفيزا التى سيتم السحب منها لرسوم الكشف بمبلغ 2850 جنيه، اذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينه مع 5%، عموله قيمتها، 142.5 جنيه .