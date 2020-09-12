شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: من الممكن تخفيض رسوم التصالح مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن هناك لجان من المتخصصين وعلى الواقع تقيم الوضع على الارض وتبحث في أسعار رسوم التصالح وأنه في حالة الوصول إلى ضرورة التخفيض أكثر من 25% ممكن نخفض.

وأضاف الشريف انه سيجعل التقسيط لرسوم التصالح على اقصى مدة ممكنة حتى لايتم التضييق على المواطنين.

وأوضح في لقاء على قناة ام بى سى لبرنامج الحكاية أنه يحاول قدر الامكان عدم التضييق على المواطن وتيسير الإجراءات.

يذكر أن المحافظ قد خفض رسوم التصالح 25% منذ أيام إلا أن المواطن السكندرى في انتظار التخفيض نظرا لارتفاع قيمة الرسوم المقررة.