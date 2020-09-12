شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة مطروح تستقبل فرقة أبو قصر للموسيقى على مسرحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مسرح قصر ثقافة مطرح فرقة أبوقير للموسيقى التي تألقت بمجموعة من أغانى الزمن الجميل بقيادة سامح إبراهيم منها «كل ما أقول التوبة، يا حلو نادينى، يا أهل الهوا يا واد يا تقيل، أسمر يا اسمرانى»، وذلك ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠ الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، بحضور مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.

استمر الفرع في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث عقدت مناقشة كتاب بعنوان «الشباب وطموحاته ومنهجه» ببيت ثقافة سيوة، ناقش الكتاب يوسف جيرى الذي تحدث عن أهم النقاط التي تحدث عنها الكاتب من طموحات الشباب وطريقة تفكيرهم، كما اقيمت ورشة رسم على الزجاج الجزء الثانى مع الفنانة نهلة عبدالفتاح بقصر ثقافة مطروح قدمت خلالها طريقة استخدام ألوان الزجاج في التحديد والرسم والتلوين، واستخدمت في هذا الجزء البرطمان الزجاج.

وفى إطار نشاط أدب الطفل أقيمت ورشة حكى لكتاب بعنوان «من قصص العرب» مع الشاعر علاء ابوخلعة أونلاين بقصر ثقافة الطفل حيث أوضح الشاعر أن الكتاب من أهم كتب العرب التي تحكى تاريخ العرب وقصصهم، بالإضافة إلى

أمسية ثقافية قدمها مختار عوض، محمود خليل تحدثا خلالها عن فن القصة القصيرة، والقي الأديبان مجموعة من القصص القصيرة .

قدمت مجموعة من مواهب الفرع باقة من الأغنيات أونلاين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.