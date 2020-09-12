شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إيناكتس جامعة الأزهر يفوز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يفوز بالمركز الأول من خلال أول مشاركة له في مسابقة ريادة الأعمال المحلية؛ حيث حصل الفريق على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، متفوقًا على 56 فريقًا، يمثلون 56 جامعة مصرية، وتأهل لينال شرف تمثيل مصر (ممثلًا وحيدًا لمصر) في المسابقة العالمية.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الفريق نافس في المسابقة العالمية مع فرق من 32 دولة من مختلف قارات العالم.

واستطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة في المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم في المسابقة الدولية العريقة، التي تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل الدعم الكبير والرعاية المستمرة التي قدمت للفريق من جميع المسئولين في مؤسسة الأزهر الشريف العريقة؛ وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وكذلك بفضل المتابعة المستمرة واللامحدوة من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على المركز الأول على مستوى العالم، كما حظي الفريق برعاية الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وأضافت أن الدكتور جمال سلطان، المشرف الأكاديمي على الفريق قدم الشكر هو وجميع أعضاء الفريق من الطلاب والطالبات أعضاء فريق إيناكتس الأزهر و إلى جميع المسؤولين بمؤسسة الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر، وكذلك جميع المسؤولين بجامعة الأزهر .