شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة القطار: «نفسى أقابل المجند تاني عشان أقوله شكرا يابني أنت سبب سعدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السيدة صفية أبوالعزم المعروفة بـ«سيدة القطار» أنها تتمنى أن تلتقى بالمجند صاحب الواقعة الشهيرة مرة أخرى لتشكره وتثنى على أخلاقه والتزامه وثباته وكبرياءه.

وقالت أبوالعزم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «عاوزة أشوفه تانى هو سبب السعادة والفرحة اللى أنا فيها وإن كل الناس تتكلم عنى وأسرتى وأهلي يفخروا بيا للدرجة دى هو سبب تكريم الرئيس ليا.. اللي حصل مكنتش أحلم بيه أنا عملت شى بسيط ابتغيت بيه وجه الله عاوزة أقوله شكرا يابنى أنت سبب سعدى».



وأضافت: «فوجئت بتليفون جالي إن في مندوب من رئاسة الجمهورية هيجى يكرمنى مكنتش مصدقة إلا لما شوفتهم وأدونى هدية الرئيس ووصلولى رسالته حاجة مكنتش أحلم بيها أبدا».

وأوضحت قائلة: «رئيس القطار غلطان وبقوله أنت اكيد أب ترضى ابنك يقف الوقفة دى يتسلم ويتهان عشان مبلغ زى ده».