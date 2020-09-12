شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة بالضبعة دهستها عربة «كارو» وهشمت رأسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها بمنطقة حسنبك التابعه لمدينة الضبعه اثر اصطدام عربة كارو مرت فوقها فهشمت راسها وتم نقلها الى مستشفى الضبعه على الفور لتلقى الاسعافات الأولية وتبين من الفحص المبدئى لها انها تدعى اسماء جبريل دومة وتبلغ من العمر حوالى ٣ سنوات من منطقة حسنبك بالضبعة.

وأفاد الأطباء الذين تولوا توقيع الكشف الطبى عليها بالمستشفى أنها وصلت جثة هامدة ومقاربة الحياة ونظام مهمتها مهمه وتعانى من نزيف حاد بالمخ توفت على أثره على الفور وتم نقلها الى ثلاجة المستشفى وهى تحت تصرف النيابة المفتش الصحة لكتابة التقرير النهائى عن سبب وفاتها .