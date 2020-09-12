شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد ومكان وأسماء الطلاب البنين المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أسماء الطلاب البنين المتقدمين لاختبارات التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem. وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن الامتحانات الالكترونية للطلاب البنين تعقد بقاعة مركز التطوير التكنولوجي رقم (1) بمقر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الدور الثالث شارع صبري ابو علم بمدينة شبين الكوم ايام الاحد 13-9 والثلاثاء 15-9. وناشد سويد السادة أولياء أمور الطلاب بالتنبيه مشددا على أبنائهم الالتزام الكامل باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخولهم مبنى المديرية وداخل قاعة الاختبار حيث لن يسمح لأي طالب دخول الاختبار بدون ارتداء الكمامة وأصحاب أدوات التعقيم الخاصة به. وأضاف سويد على جميع الطلاب إحضار صورة من شهادة الميلاد واخطار بموعد ومكان الاختبار. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان موعد ومكان وأسماء الطلاب البنين المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.