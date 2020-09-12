شكرا لقرائتكم خبر عن "فضيحة رواتب مكملين" يتصدر تويتر.. ومغردون: لابسين توب الشرف وهما مأجورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "فضيحة رواتب مكملين"، قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بعد الكشف عن حساب مرتبات بعض عناصر الإخوان العاملين في القناة التابعة لجماعة الإخوان الإخوانية. وهاجم مستخدمو موقع تويتر، مذيعو جماعة الإخوان الإرهابية عبر الهاشتاج، حيث كتب أسامة:"العاملين فى قناة الشرق الإخوانية، أكدوا أن المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا إضافة إلى حصولهم على الجنسية التركية مجانًا، بهدف التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها".

وغردت نور قائلة:"خلافات بين تنظيمات إعلام الاخوان طلعت لنا فضايح محمد ناصر يقبض 60 ألف دولار في الشهر وزيهم لمعتز مطروعبدالله الشريف 120 ألف دولار في الشهر لانه يدير اللجان الالكترونية، ده كله في عز ما العمال والاداريين الصغريين غضبانيين عليهم لانهم يحصلوا على الفتات".

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أما مريم، كتبت عبر الهاشتاج:" إعلام الإخوان وقع في بعضه بسبب الفلوس، العيال في قنوات الشرق ومكملين بياخدوا مرتبات زهيدة ومرميين في عشوائيات اسطنبول ومعتز مطر ومحمد ناصر وزوبع بيقبضوا بالملايين كل شهر ده غير الفيلا والعربية" وكتب هانى:" يصل عقد هشام عبد الحميد لـ13000 بإجمالى 13 حلقة فى الموسم بأي عين يطلع يتكلم عن الفقر والبطالة".

وترى ميرنا:"لابسين لنا توب الشرف والفضيلة وهما مأجورين لا بيدافعوا عن قضية ولا المواطن الغلبان في حساباتهم أصلا".

يشار إلى أنه كشف موقع "العربى الحديث" عن الرواتب وصور جوازات السفر من عملاء المخابرات القطرية، والذين يديرون محتوى تلك القنوات والخريطة السياسية لتلك القنوات يوميا، وذلك وفقا لمستندات للهياكل الإدارية والمالية الخاصة بقنوات الإخوان الإرهابية "الشرق ، مكملين، وطن، الشرق الأوسط"، ويحصل الإعلامى الإخوانى محمد ناصر على 60 ألف دولار شهرياً مرتب عن ظهوره في القناة، كما يحصل عبدالله الشريف على 120 ألف دولار مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي.