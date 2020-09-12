أخبار × 24 ساعة.. وزير الكهرباء: لم يتم تحديد أسعار تصدير الكهرباء لأوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزير الكهرباء يؤكد تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تتعدى الـ6 سنت دولار وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": لم يتم تحديد أسعار تصدير الكهرباء لأوروبا وزير الكهرباء يؤكد حصول المواطن على دعم من الدولة حتى 650 كيلو وات بنسبة 18% وزير النقل يكلف بكشف نفسى ومراجعة سلوكيات المتعاملين مع الجمهور بالهيئة وزيرة التضامن تفتتح برنامجا تدريبيا لتوعية أسر المتعافين من الإدمان دار الافتاء: مقاومة السلطات أثناء إزالة الأبنية المخالفة إرجاف فى الأرض غدا.. انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات وتستمر حتى 16 سبتمبر Advertisements

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