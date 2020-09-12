شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن انطلاق الدورتين التأهيليتين الخامسة والسادسة للأئمة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق الدورتان التأهيليتان الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر “أبو بكر الصديق” بالإسكندرية، صباح اليوم السبت والتى تستمر حتى الاثنين المقبل، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن معسكر أبي بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية بدأ اليوم الجمعة في استقبال المتدربين ، على أن تبدأ المحاضرات في تمام العاشرة صباحًا.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على ليسانس فقط، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%، أما فيما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ، فقد تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة 300% مقارنة بعام 2013/2014.

كما تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186% مقارنة بعام 2013/2014،وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167% مقارنة بعام 2013/2014، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حسب الدرجة العلمية والمؤهل الحاصل عليه وتراوحت الزيادة من 25% إلى 233% مقارنة بعام 2013/2014.