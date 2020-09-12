محامي صالح جمعة: الأهلي سدد الكفالة.. وترحيل اللاعب لقسم قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب صالح جمعة، إنه صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل موكله بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة تصادمه مع سيارتين بمنطقة قصر النيل.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي، إن النادي الأهلي سدد كفالة صالح جمعه، وجاري ترحيله إلى قسم قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.

وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين أخريين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.

وتبين من الفحص الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، حدوث تلفيات كبيرة في السيارة رقم «ل س ع ٣٥٦» ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، والسيارة رقم «أ س ي ١٢٣» ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي