اندلاع حريق بمخزن خلف قسم العمرانية.. والمعاينة: تفحم 12 دراجة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريقا اندلع في مخزن دراجات نارية خلف قسم العمرانية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط قسم شرطة العمرانية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.

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وتبين نشوب الحريق في مخزن دراجات نارية خلف القسم، وحاصر رجال الدفاع المدني الحريق سريعا ومنعوا خطر امتدادها إلى داخل القسم، وتمكنوا من إخماده دون خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم 12 دراجة نارية، ورجحت المعاينة المبدئية إلقاء أحد الأشخاص سيجارة مشتعلة نتج عنها اشتعال الحريق.

وأجرى رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.