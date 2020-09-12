النيابة تخلي سبيل صالح جمعة بكفالة مالية في واقعة اصطدامه بسيارتين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلي بكفالة مالية خمسة الاف جنية ، على خلفية حادث اصطدامه بسيارتين بنطاق حي الزمالك.

وتصالح "جمعة" مع مالكي السيارات التي تسبب في إحداث تلفيات بها إثر الحادث، بعدما تعهد بتحمل تكاليف كافة الإصلاحات.

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وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين أخريين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.

وتبين من الفحص الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، حدوث تلفيات كبيرة في سيارة

ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، وسيارة ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في سيارة ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي.