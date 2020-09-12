مصر | من "كورونا" لملامسة جسدها.. ممرض بمستشفى في الدقي يتحرش بفتاة: "ده جزء من العلاج"

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر من "كورونا" لملامسة جسدها.. ممرض بمستشفى في الدقي يتحرش بفتاة: "ده جزء من العلاج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

96% حصل عليهم الطالب عبد الرحمن، بالثانوية العامة، ليدخل كلية التمريض، وأخذ يعمل كـ "ممرضا" بعدد من المستشفيات الخاصة، بمحافظة الإسكندرية فور تخرجه، واستقر به الحال في محافظة الجيزة، بعدما وجد فرصة عمل بإحدى المستشفيات الخاصة بالحى الراقي بمنطقة الدقي وسط المحافظة.

معروف عنه حسن أخلاقه

منتصف الشهر الماضي ودع الممرض العشريني العمر حياة العزوبية ليتزوج، داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وسط حضور زملائه في العمل.. "معروف عنه حسن أخلاقه"، على حسب قولهم.

مساج جزء من العلاج

الإثنين الماضي توجهت طالبة عمرها 23 سنة، طالبة بجامعة اسكتلندية، رفقة عمتها إلى المستشفى الخاص "مكان عمل الممرض"، بحي الدقي، لشعورها بأعراض فيروس كورونا المستجد 'كوفيد 19'، (سخونة وألم بالبطن) وبعد توقيع الكشف الطبي عليها، طلب الطبيب من الممرض أن "يعلق لها المحاليل"، ليلامس الممرض جسدها بدعوى الكشف عليها وعمل مساج، وأخبرها بأن ما يفعله جزء من العلاج.

الممرض يتحرش بالفتاة

اعتقد الممرض أنه ما يفعله وتحرشه بالفتاة أمرا طبيعيا بالنسبة لها لكونها طالبة بجامعة اسكتلندية ومقيمة بدولة قطر، ولدى إخراج الفتاة هاتفها المحمول لتجري اتصالًا هاتفيًا بعمتها، غادر الغرفة لظنه أنها أخرجت هاتفها لتصويره.. "خاف من الفضيحة".

الفتاة تخبر عمتها بتحرش الممرض بها

حضرت العمة إلى الغرفة ورفيتها الطبيب المعالج، ليخبرها بعدم إصابتها بفيروس كورونا.. "عندك إلتهابات في الحنجرة وشوية برد"، لتغادر الفتاة الغرفة رفقة عمتها، وحال سيرهما داخل المستشفى أخبرتها بما حدث معها، وأثناء حديثهما تصادف مرور ممرض آخر بالمستشفى لتسأله عما إذا فعله الممرض بها أمرا طبيعيا بالمستشفى، ليرد عليها.. "لا طبعًا".

فصل الممرض

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تقابلت العمة وابنة شقيقها مع مدير المدير المستشفى الذي أخبرته بما حدث، وتوعدها بفصل الممرض وانهاء خدمته بالمستشفى، وتحصلت على صورة من بطاقته الشخصية.

بلاغًا بقسم الدقي

صباح أمس الخميس توجهت الفتاة وعمتها إلى ديوان قسم شرطة الدقي، ليقابلان المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، وأبلاغاه بما حدث، وتحرر محضرًا بالواقعة.

القبض على المتهم

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة توصلت إلى صحة الواقعة، وتحرش الممرض بالفتاة، وبالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بإعداد مأمورية والقبض على المتهم، ومناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تعالى خد باقي فلوسك

أعدت القوات مأمورية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وتمكنت من القبض عليه بعد استدراجه بدعوى الحصول على باقي مستحقاته.. "تعالى علشان تاخد باقي فلوسك"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

المتهم: الشيطان غواني

وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابه الواقعة.. "الشيطان غواني مكنتش اعرف أنها هتبلغ عني"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

