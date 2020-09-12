شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تنجح في تنفيذ بدالات لرفع مياه الأمطار بالجهود الذاتية.. ورئيس الشركة يوجه بتعميمها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتصنيع ٢ بدالة لشفط مياه الأمطار استعداد لموسم الشتاء.

وأشاد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجهود العاملين بالإداره العامه لصيانه الصرف الصحي برئاسه المهندس محمد الجراح، واثنى على فكرة تصنيع وتنفيذ البدالتين، بقدره ١٥٠ل/ث-٤٥٠م٣/ساعه بتكلفة اجمالية ٤٠ الف جنية بالجهود الذاتيه، مشيرا إلى تجهيز المحركات الديزل من الخرده التي تم تجميعها من الطلمبات واصلاح التالف منها.

وقال إنها تعمل بالكهرباء لشفط وتصريف المياه واستعداداً لاستخدامها في رفع مياه الامطار خلال فصل الشتاء المقبل، وكذا استخدامها في اعطال الصرف الصحى.

وتابع مجاهد تجربة عملية لتشغيلها حيث أدت عملها بكفاءة ووجه بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ العديد منها بفروع الشركة.

شركة مياه القليوبية تنجح في تنفيذ بدالات لرفع مياه الامطار بالجهود الذاتية

شركة مياه القليوبية تنجح في تنفيذ بدالات لرفع مياه الامطار بالجهود الذاتية