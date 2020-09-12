شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة .. مائل للحرارة شمالاً وارتفاع لنسب الرطوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس ال٣ أيام المقبلة، والتي تشهد طقس مائل للحرارة شمالاً شديد الحرارة جنوباً .

ويتوقع خبراء الأرصاد خلال الثلاثة أيام المقبلة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية يومي الأحد والاثنين، وتنشط أيضا على شمال الصعيد يوم الاثنين .

وهناك فرصة (٢٠%) لسقوط الأمطار المتوسطة على حلايب وشلاتين السبت، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وتشهد البلاد على مدى الثلاث أيام شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً السبت فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «40 -27»، الأقصر «41– 27»، أسوان «43 – 28» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى غداً ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 45 )، السواحل الشمالية ( 87 – 55 )، شمال الصعيد ( 45 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 15 ) .

أما بعد غدً الأحد فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «35 – 23»، الوجه البحرى «35 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «80 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «84– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

أما الاثنين القادم فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «84 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «85 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «83– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «65- 30»، شمال الصعيد «55 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .