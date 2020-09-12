شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدر نشرة درجات الحرارة غداً السبت (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً السبت وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً السبت.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 35 24 38 26 الاسكندرية 32 25 35 27 وادي النطرون 33 24 35 26 طنطا 33 24 35 27 شبين الكوم 34 24 36 27 دمنهور 32 25 35 28 بلطيم 31 25 34 29 مطروح 29 23 32 26 السلوم 31 22 34 26 سيوة 36 23 39 25 بورسعيد 32 25 35 29 دمياط 31 26 34 29 الزقازيق 35 25 38 28 المنصورة 35 24 38 27 الإسماعيلية 36 22 39 26 السويس 35 24 39 27 العريش 33 23 36 26 رفح 32 22 35 25 رأس سدر 36 25 39 29 نخل 37 20 39 22 نويبع 36 Advertisements 29 40 34 طابا 35 25 38 28 كاترين 34 20 36 23 الطور 35 26 38 30 شرم الشيخ 38 30 41 33 الغردقة 39 28 42 32 مرسى علم 37 29 42 33 الفيوم 36 24 38 26 بني سويف 36 24 38 26 المنيا 37 23 38 25 أسيوط 38 25 39 26 سوهاج 38 27 39 29 قنا 40 27 42 30 الأقصر 41 27 43 29 أسوان 43 28 44 29 ادفو 41 27 42 28 أبوسمبل 42 26 44 28 الوادي الجديد 42 28 43 29 شلاتين 38 29 41 32 أبورماد 37 29 40 32 حلايب 35 30 37 33 رأس حدربة 36 30 37 33