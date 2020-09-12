شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق موقع حجز الكشف الطبي للمرشحين بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، إطلاق موقع حجز الكشف الطبي للراغبين في الترشح بانتخابات مجلس النواب القادمة، وذلك حتى يكون توقيع الكشف بحجز مسبقا منعا للتكدس.

وعلق صلاح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «ان شاء الله تكون خدمة مفيدة ونتيجتها تسمح بالتوسع فيها في خدمات أخرى بوزارة الصحة».

ويتيح الموقع للمتقدم للترشح في الانتخابات معرفة المواعيد المتاحة لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما يتيح له حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات التي سيتم توقيع الكشف الطبي بها على المتقدمين للترشح، ويمكن للمتقدمين للترشح تسجيل بياناتهم على الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة للانتخابات، والموقع هو:

Http://elections.mohp.gov.eg

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت الأحد الماضي، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك بديوان عام الوزارة.

وهنأت الوزيرة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على نجاح الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن البناء التشريعي والمؤسسات التشريعية أحد ركائز الدولة المصرية القوية، وأكدت على تقديم كافة التيسيرات خلال عملية توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ووجهت الوزيرة بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبي، وتخصيص مُدخل بيانات بكل مستشفى لتسجيل بيانات المتقدمين للترشح ممن لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، للحصول على موعد الكشف الطبي.