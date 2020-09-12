شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم عضوا بلجنة اختيار طلبة قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى لجنة اختيار طلبة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر من قبل القرار رقم 363 لسنة ۲۰۲۰، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.

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وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحى - صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى - إعلامي، ورانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدى - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.