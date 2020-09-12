شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم عضوا بلجنة اختيار طلبة قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى لجنة اختيار طلبة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر من قبل القرار رقم 363 لسنة ۲۰۲۰، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.
وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحى - صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى - إعلامي، ورانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدى - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.
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