شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف عن عدد المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عدد المساجد في مصر يتجاوز 140 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية، وعدد المساجد الجامعة الكبيرة ما يتجاوز الـ100 ألف مسجد، موضحا أن مصر الآن بلد الـ 100 ألف مأذنة بدلا من الألف مأذنة، وقال: "لا يمكن لأحد أن يشكك في إيمان مصر وتدينها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "مساجد آل البيت، بيتم فرشها من قبل أهل الخير والمتبرعين والمحبين بآل البيت، وبنقول للناس احجز عشان تتبرع في الفرش اللي جاي أو اللي بعده، ومع ذلك المدن الجديدة الرئيس وجه أنه يتم إنشاء مسجد وكنيسة في كل منهم، والهيئة الهندسية هي اللي بنتبنيهم، ولو هدينا زاوية واحدة لتوسعة طرق، يتم بناء مساجد غيرها".

وقال: "وزارة الأوقاف في 8 أيام فقط افتتحت 200 مسجد في مصر، والمساجد دي كل مسجد باسمه وعنوانه موجود في موقع وزارة الأوقاف، عدد المساجد المغلقة أول ما توليت الوزارة كانوا 3602 مسجد، حطينا خطة وفي خلال تلك الفترة قامت الوزارة تم إحلالهم وتجديدهم وبعضهم تم هدمهم ثم بنائهم من جديد، وإحنا بنستهدف أن تكون المساجد مهيئة لاستقبال المصليين، وشباب الجماعات الإرهابية كانوا بيبنوا الزواية والمساجد على الترع والمصارف".