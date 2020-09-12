شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف عن افتتاح 200 مسجد فى 8 أيام: نعمل فى صمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم افتتاح 130 مسجد اليوم في 18 محافظة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية افتتحت 200 مسجد فى 8 أيام فقط، ولا توجد دولة فى العالم تقوم بكل تلك الافتتاحات. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم استقباله اليوم فى إحدى القرى بالمزمار البلدى، معلقا: "الناس على فطرتها النقية وكان فى فرح شديد من أهالى القرية ودى طبيعة الشعب المصري بفطرته النقية المحبة لله ولدين الله".

ولفت "مختار"، إلى أن البعض سأله هل كل تلك الافتتاحات سببها حملات الإخوان المسماه بـ"مذبحة المساجد"، ورد قائلا: " هو احنا كنا هنلحق نفتتح في الأيام دي كل تلك المساجد عشان نرد بيها، احنا نعمل فى صمت فقط أظهرنا ما لم نكن نعلن عنه من قبل".

وتابع: "آخر 6 سنوات 1200 مسجد جديد في الأحوزة العمرانية الجديدة والمدن الجديدة، وعندما توليت الوزارة عدد المساجد المغلقة وصل 3400 مسجد، وبعض المساجد كان عمر إغلاقها من 21 سنة، وبفضل الله حاليا خلال 6 سنوات ونص 3602 مسجد تم إحلالها وتجديدها هدم وبناء".

وأوضح، أن الإخوان تحدثوا عن هدم زوايا فى المحمودية، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي تسلمنا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 7 مساجد على محور المحمودية، من أفضل المساجد الجامعة وتم افتتاحها.