شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، التعليم العالى تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10%)، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، غدا السبت الموافق 12 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

التعليم العالى تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10%)، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، غدا السبت الموافق 12 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

ترامب فى ذكرى 11 سبتمبر: لن نخضع لقوى الشر والإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب، وذلك فى كلمة له خلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

عودة الرحلات الجوية الأوكرانية إلى مطار القاهرة منتصف سبتمبر الجارى

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن الخطوط الأوكرانية ستبدأ فى تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر الجارى، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد.

بشرى سارة.. 23 محافظة تخفض رسوم التصالح فى مخالفات البناء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 10% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء، والمحافظات هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

والد بائع الفريسكا يكشف حقيقة خطوبة ابنه على ابنة رجل أعمال بالإسكندرية

قال والد بائع الفريسكا الطالب إبراهيم عبد اللطيف، إنه لم يتم خطبة نجله لابنة أحد رجال الأعمال، كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مصرع 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

أسرار حياة زينات صدقى.. قصص الجدعنة وسر مدفن عابرى السبيل فى حكايات زينب

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" أسرارًا جديدة من حياة ملكة الكوميديا زينات صدقى والجوانب التى لا يعرفها الجمهور عنها.

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س و ج.. بوابة مصر الرقمية طريقك لإنجاز الخدمات الحكومية "أون لاين"

أطلقت وزارة الاتصالات نهاية الشهر الماضى، منصة مصر الرقمية تجريبياً، وتضم المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية تقدم نحو 34 خدمة، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة فى إنهائها بالمصالح الحكومية، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن بوابة مصر الرقمية، وكيفية استخدامها.

أغنى 3 مليارديرات فى العالم يخسرون 8 مليارات دولار فى يوم واحد

خسر أغنى ثلاث مليارديرات فى العالم خلال يوم واحد حوالى 8 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ننشر أول صور للقبض على صالح جمعة بعد حادث اصطدام سيارته بسيارتين فى الزمالك

حصل الخليج 365، على صور خاصة بحادث اصطدام سيارة يقودها اللاعب صالح جمعة، بسيارتين خلال سيره بالزمالك في القاهرة.

وصلة إشادة من كلوب لـ محمد صلاح: "هيحقق أرقام قياسية أيه تانى"

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة، وذلك قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد المقرر إقامتها فى السادسة والنصف من مساء غدا السبت، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة الأولى للمسابقة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

نيمار يعلن عودته لتدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من كورونا

أعلن النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عودته لتدريبات الفريق الباريسى اليوم، الجمعة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تغيب عن التدريبات منذ نهاية أغسطس الماضى لحصوله على إجازة عقب هزيمة فريقه من بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في نهائى دوري أبطال أوروبا، ثم إصابته بفيروس كورونا في بداية سبتمبر الجارى.

مزايدة باسم الفقراء فى قضية مخالفات البناء

قضية مخالفات البناء تحولت إلى مجال للمزايدة والادعاء والكثير من الجدل، تتداخل فيه الخيوط، وتختلط الأوراق بشكل يحول الباطل إلى حق، ومجال للكثير من المزايدات والادعاءات.

وزير الأوقاف: مصر تبنى ولا تهدم.. وإذا أزلنا زاوية نبنى مكانها مسجدا أكبر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الزراعة كانت ولا زالت وستظل عماد بناء الأمم والحضارات، مضيفا: أرضنا عرضنا نحميها ونحافظ عليها ولا نسمح لأحد بأن يعتدى عليها.

سيدة القطار تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيلا جديدة بواقعة المجند والكمسرى

وجهت الحاجة صفية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، فى حديث خاص لـ"الخليج 365"، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد لفتة الاتصال بها وتقديرها على ما فعلته مع المجند فى القطار.