شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. 23 محافظة تخفض رسوم التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 10% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء، والمحافظات هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 807 جنيهات، والتجارى 1169جنيهًا، والصناعى 709 جنيهات، وإدارى 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجارى ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعى ما بين 407 و 469 جنيهًا وإدارى من 542 إلى 665 جنيهًا.