شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: من يريد بناء مسجد يأتينى وأسلمه الرخصة والرسومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف، إن المساجد لا علاقة لها بالتصالح ولم يتم إزالة أى مسجد أو مصلى إلا من أجل الصالح العام، والجماعات الإرهابية تستغل وتسرق اللوجهات لإشاعة الفوضى ونشر الشائعات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "لدينا الآن 1400 مسجد تحتاج إلى الإحلال والتجديد ونحن نعمل عليها، ومن أراد أن يبنى مسجدا يأتينا ولو أنه يريد بناء ألف مسجد وسأسلمه الترخيص والرسومات".

وتابع: "يأتينى المتبرعين وأسأله تريد أن تبنى في أي منطقة وأعطيه 50 مكانا وأسلمه الرخصة والرسومات، بعض الناس لديه عدد من الأفدنة الزراعية ويأتي في الطرف البعيد عن القرية ويبنى مسجدا ليوصل المياه والكهرباء لكى يرفع سعر الأرض الزراعية وقد يكون في هذا المكان 20 مسجدا، وإذا طلبت منه بناء مدرسة أو مستشفى على هذه الأرض قد يرفض".

وأكمل: "أي منطقة في حاجة حقيقية إلى مسجد ندرس مع الأجهزة المختصة لبناء المسجد والمسجد يحتاج إلى إمام وعمال ورعاية من الأوقاف، وأعلن عبر البرنامج من أحب أن يبنى مسجدا أو اثنين أو 5 يأتي وأعطيه الخريطة ومن أراد أن يبنى من مسجد إلى ألف يتفضل ولكن في الأماكن التي تحتاج إلى بناء".