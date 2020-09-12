شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر تبنى ولا تهدم.. وإذا أزلنا زاوية نبنى مكانها مسجدا أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الزراعة كانت ولا زالت وستظل عماد بناء الأمم والحضارات، مضيفا: أرضنا عرضنا نحميها ونحافظ عليها ولا نسمح لأحد بأن يعتدى عليها.

وتابع وزير الأوقاف أن الدولة المصرية تبنى ولا تعرف الهدم، فتقيم المشروعات فى كافة القطاعات من طرق وإسكان وكهرباء ومساجد ودور عبادة، لافتا إلى أنه عند إزالة زاوية على مجرى مائى أو لتوسعة طريق نبنى مكانها مسجداً جامعاً لأكبر عدد من المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا داعيا المولى عز وجل أن تخرج بلادنا من تلك الجائحة بسلام وأمان .

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية وعدد من المواطنين، بأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

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