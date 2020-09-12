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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 48.5 مليون إجمال مستخدمى الإنترنت فى مصر بنهاية يونيو2020..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن 48.5 مليون مستخدم إجمال مستخدمى الإنترنت فى مصر بنهاية يونيو 2020 .
وأوضح الانفوجراف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدرت النشرة الربع سنوية (لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) مستعرضة مجموعة من مؤشرات البنية الأساسية، والأداء الاقتصادي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطوير مجموعة جديدة من المؤشرات الفنية والاقتصادية التي تعكس أداء القطاع ومساهمته في الاقتصاد القومي وعملية التنمية.
وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.
وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .
48.5 مليون إجمال مستخدمى الإنترنت فى مصر بنهاية يونيو2020
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