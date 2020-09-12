شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يؤكد تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تتعدى الـ6 سنت دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة الأخبار المتداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول تكلفة سعر الكيلو وات ساعة والتى تبلغ 2.4 سنت دولار، موكدا أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تكلف الدولة ما يزيد عن 6 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تتضمن تكلفة الوقود والمشروعات التى تنفذها الدولة لعمل توسعات فى الشبكة القومية للكهرباء بهدف رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موضحا أن وزارة الكهرباء وزارة خادمية غير هادفة للربح.

وناشد الوزير وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر المعلومات بشكل عام و التى تمس المواطن بشكل خاص.