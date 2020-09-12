شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف تسبب تعديات السنوات الماضية على البحيرات فى هجرة الأسماك.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن الكثير من البحيرات المصرية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من عمليات التعدى وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأسماك، ومن بين تلك البحيرات بحيرة المنزلة التي تعد أحد أهم وأكبر البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر واخصبها

وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا نحو استعادة البحيرة بريقها وطبيعتها من خلال التخلص من التعديات والملوثات كمرحلة متقدمة، وبدأت تظهر نتائج تلك المجهودات فى عودة الكثير من عائلات الأسماك المهاجرة إلى حضن البحيرة مرة أخرى لتكون واحدة من سلات الغذاء للثروة السمكية فى مصر.

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وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .



