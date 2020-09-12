شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": لم يتم تحديد أسعار تصدير الكهرباء لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا وأفريقيا، مازالت قيد الدراسة ولم يتم البت فيهم حتى الآن، موضحا أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تعتمد على عدة محاور يتم أخذها فى الاعتبار.

وأضاف شاكر، أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائى مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، كاشفاً أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 الف ميجا وات، وتبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات تبلغ 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة والذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التى تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وقال شاكر إن الوزارة بصدد اختيار استشارى عالمى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص بقدرة 3 الآلف ميجا وات لمراجعة الشئون المالية والفنية للمشروع، لافتاً إلى أن الشريك القبرصى سلم الوزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحى الفنية ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وأوضح شاكر، أن الربط مع قبرص يتيح لمصر إمكانية الربط مع دول أوروبا بالكامل والتحول إلى محور رئيسى للطاقة الكهربائية لجميع دول العالم، موضحاً أن هذه المشروعات فى إطار خطة الدولة لربط مصر كهربائيا مع أوروبا وأفريقيا و دول الخليج.

وقال شاكر إن مشروع الربط الكهربائي مع قبرص تتراوح قدرته ما بين 2000 إلى 3000 ميجا وات، وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع، موضحا أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من البلدين ومن المتوقع أن يسير بخطى سريعة فى التنفيذ.

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وتابع شاكر أنه من المتوقع أن يتم رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات ل250 ميجا وات خلال عام ونصف من الآن، موكداً أنه تم التعاقد مع مصنعى بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.

وأضاف شاكر أنه تم إطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالي قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائي، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي رسمياً.

وأكد شاكر أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل إطلاق التيار الكهربائي بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجي.

وقال شاكر إن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن بقدرة 200 ميجا وات و يتم دراسة رفع القدرة لـ400 ميجا وات ، وغرباً مع ليبيا بقدرة 100 ميجا وات ويجرى عمل دراسات أيضا لرفع القدرة.

وأشار الوزير إلى أن مصر بصدد البدء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات والذى يسمح لمصر الربط بدول الخليج وآسيا مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

واختتم شاكر أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.