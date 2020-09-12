شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الرحلات الجوية الأوكرانية إلى مطار القاهرة منتصف سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن الخطوط الأوكرانية ستبدأ فى تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر الجارى، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت المصادر المطلعة، أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولى إلى مطار القاهرة من خلال شركة "نيوستار" لخدمات الطيران، والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكرانى فى مطار القاهرة، مُشيرة إلى أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجارى، ولكن كان هناك مزيد من الإجراءات لم تستكمل بعد.

واستأنفت العديد من شركات الطيران العالمية، منذ بداية سبتمبر الجارى رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية إيروفلوت والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التى أعلنتها سلطة الطيران المدنى المصرى.