شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً مساء اليوم بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التى قامت بها الشقيقة البحرين والتى ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الشيخ حمد بن عيسى عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس ولجهود سيادته لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة امتدادا للدور المصرى التاريخى الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.