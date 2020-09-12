شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سؤال وجواب عن التصالح فى المخالفات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «الخليج 365» تفتح الملف الشائك وتستعرض كل المعلومات والتفاصيل كما لم تُطرح من قبل.. 100 سؤال وجواب عن التصالح فى المخالفات وتسهيلات الأوراق والمهلة والأسعار.. 3 محافظة تخفض نسب التصالح على مخالفات البناء بين 10 و55% حسب المناطق مع إعلان تسهيلات والاتفاق مع البنوك لتمويل المواطنين.. سر النموذج 3 ومنح 2.8 مليون عقار «شهادة ميلاد».. الأبنية على أملاك الدولة تشتمل على مخالفتين.. والقانون 1 لسنة 2020 يكتفى بتقرير مهندس عادى ويسمح بتقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات.

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ـ «الخليج 365» تفتح الملف الشائك وتستعرض كل المعلومات والتفاصيل كما لم تُطرح من قبل.. 100 سؤال وجواب عن التصالح فى المخالفات وتسهيلات الأوراق والمهلة والأسعار.. 3 محافظة تخفض نسب التصالح على مخالفات البناء بين 10 و55% حسب المناطق مع إعلان تسهيلات والاتفاق مع البنوك لتمويل المواطنين.. سر النموذج 3 ومنح 2.8 مليون عقار «شهادة ميلاد»

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