شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات إلى مطار شرم الشيخ الدولى بعد استئناف الحركة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الجمعة أولى رحلات القادمة من كازاخستان وعلى متنها 234 راكبا وذلك بعد إستئناف جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ، ويأتى هذا استمراراً لجهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة الى مصر. Advertisements وفور الوصول تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وقام فريق من العلاقات العامة بإستقبال الركاب بالورود، كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول لهم، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين.

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