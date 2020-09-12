شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى فرض ضريبة 350 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة 350 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

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