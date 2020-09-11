شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الصيفي لـ3 آلاف قبل أيام من انتهائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفعت إلى 3 آلاف محل حتى الآن، وأن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات أصحاب المحال في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل انتهاء فترة الأوكازيون يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنها وضعت مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب اتباعها من جانب أصحاب المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون، حيث يجب أن يحصل صاحب المحل على تصريح ورقي من مديرية التموين الواقع في دائرتها المحل التجاري، وذلك للتأكد من فواتير البضاعة قبل وبعد التخفيض.

وأكدت، أن موسم الأوكازيون عمل على زيادة معدلات البيع والشراء فيما يخص الملابس سواء المحلية أو المستوردة، موضحا أن قرب نهاية فصل الصيف، يدفع التجار للتخلص من البضاعة الراكدة بالمحال، حتى يتثنى لهم شراء بضاعة الموسم الشتوى مبكرا وطرحها حتى قبل بداية الموسم الشتوي.

وتكثف الوزارة من حملاتها الرقابية خلال الأيام الماضية للتأكد من التزام المحال المشاركة في الأوكازيون بالتخفيضات المعروضة، خاصة وأن الهدف من الأوكازيون هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على المنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن بعض المحال طبقت خصومات أكبر على الملابس المتبقية لديها، ليصل إلى 60% على القطعة الواحدة، نظرا لقرب نهاية فصل الصيف، إضافة أن المتبقي من فترة الأوكازيون أقل من أسبوعين.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، قد أصدر قرارا بمد فترة الأوكازيون الصيفي، لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس الماضي، حيث نص القرار الوزاري على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية حتي يوم 22 سبتمبر.

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