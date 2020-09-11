شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل صالح جمعة.. ماذا حدث في النيابة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت نيابة قصر النيل، اليوم الجمعة، سبيل لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة.

وخرج اللاعب من قسم الشرطة بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما.

حضر إلى نيابة قصر النيل محامي اللاعب أشرف عبدالعزيز، المحامي الشخصي للاعب، ومحامٍ آخر جاء به شقيقه عبدالله جمعة، وانصرف اللاعب.

كانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتي ملاكى في منطقة الزمالك، وعاينت النيابة السيارات الثلاث، واستمعت لأقوال اللاعب في حضور محاميه، الذي أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده.

وقال إنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما.

وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين أخريين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.

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وتبين من الفحص الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، حدوث تلفيات كبيرة في السيارة رقم «ل س ع ٣٥٦» ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، والسيارة رقم «أ س ي ١٢٣» ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي.