شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة مجند القطار.. قرارات جديدة للسكة الحديد: الركوب مجانًا للشرطة والجيش (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة السكة الحديد قرارات جديدة بالنسبة للمجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة. ونصت القرارات على عدم تحصيل أي شيء اذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يبرز إثبات الشخصية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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