شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الاسكندرية للروم» يبدأ زيارة رعوية إلى قبرص تمتد 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس، زيارة رعوية إلى دولة قبرص، اليوم الجمعة، تستمر لمدة 7 أيام.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، أن البابا يلتقى خلال الزيارة رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسياديس، كما سيُعقد لقاء خاص بينهما مع وزير الخارجية نيكوس كريستودوليديس.

وأضاف أن البطريرك سيلتقى خلال الزيارة سفراء اليونان ومصر، وعمدة بافوس ومطارنة بافوس، كيتو وكايكوس وتاماسوس وسيزور مؤسسة ليوفنتوس.

ومن المقرر أن يعود البابا ثيودوروس إلى مصر يوم 18 سبتمبر منيها زيارته الرعوية للبلاد.