شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تحصيل 98% من قيمة مقدم جدية طلبات تصالح التعديات على الأرض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ان ما انجزته المحافظة في التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اليد، نخلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى 9 سبتمبر الجاري، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتصالح 141031 طلبا، بينما وصل عدد المسددين لمبالغ جدية التصالح إلى 137986 شخصا، بنسبة 98%.

إلى جانب ذلك، فقد أشار محافظ المنوفية إلى استمرار العمل بمنظومة تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 بلغ عدد العقود المسجلة على بيانات المنظومة 571 عقدا بقيمة متحصلات بلغت 124،180 مليون جنيه.