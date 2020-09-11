شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في معاينة توصيلات الغاز الطبيعي بمدينة أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة ارمنت، اليوم الجمعة المهندسين بشركة بتروسيف والموكلون من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» وشركة غاز مصر. وذلك في ضوء الاستعدادات لتوصيل مرفق الغاز لمركز ومدينة ارمنت.

وقام المهندس محمد عبدالمنعم على، والمهندس محمد سعد، واسامة كمال ممثلى شركة بتروسيف بعمل المعاينة اللازمة بشوارع مدينة أرمنت على أرض الواقع لإعداد الدراسات والتقييم البيئي والاجتماعي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أرمنت كأحد الإشتراطات.

وأشار رئيس المدينة إلى أهمية هذا المشروعات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وان العمل مستمر بسرعة انجاز المشروعات الخدمية للمدينة.