شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مدارس بورسعيد بعد انتهاء انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة بورسعيد، وفوزي الوالي القائم بأعمال رئيس حي الزهور، اليوم، أعمال تعقيم وتطهير المدارس بعد انتهاء العملية الانتخابية وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تمت أعمال التعقيم بعدد من المباني الحكومية التي تستقبل المواطنين وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.