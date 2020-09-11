شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ناصر: إصلاح تسريبات مياه بقريتين ورفع 62 طن قمامة ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، أنه تم المرور على بعض المنازل بقريتى مطيريد ودنديل بسبب وقوع تسريبات مياه داخل المنازل بقريتى مطيريد ودنديل وتم إصلاحها عن طريق اجهزة مجلس المدينة مشيرا إلى ان استغاثات وصلت إلى مجلس المدينة من الاهالى وعلى الفور تم تحرك فرق مجمعة واصلاح الاعطال وايقاف التسريبات الناتجة عن المياه قبل وصولها إلى المنازل.

وقال انه تم رفع حوالي 62 طنا تراكمات وقمامة ومخلفات صلبة من مناطق متفرقة بمدينة ناصر وتم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية دنديل بتجميع القمامة من قرية دنديل ورفع التراكمات من على طريق دنديل القاعدة والبرج إلى كوم أبوخلاد بجوار المدرسة الإعدادية بقرية كوم ابو خلاد حيث تم رفع حوالي ١٥ طن تقريبا.

وأضاف ان مجلس قروي بني عدي قام بتسوية طريق الجمعية الزراعية ورفع تراكمات ناتج التطهير من على ترعة اسماعيل استجابة لمطلب الأهالي ورفع القمامة بمعدات الوحدة، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية دلاص برفع ونقل تراكمات اتربه ومخلفات منزلية نواتج تطهيرواخرى بطريق دلاص الزيتون ودلاص ناصر الجبانه ودلاص بهبشين ودلاص طنسا الملق ومصرف دلاص مصرف الفرعى ودلاص الرياض.