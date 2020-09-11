شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة التعذيب وتعريض حياتهما للخطر .. حبس عامل قيد طفليه بملاءة وألقاهما فوق سطح المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار عبدالعزيز سامى رئيس نيابة سيدي جابر، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعذيب وتعريض حياة طفل للخطر. وذلك لقيامه بتقييد طفليه وإلقاءهما أعلى سطح المنزل .

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صور لطفلين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بالإسكندرية.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد موقع الطفلين بسطح أحد العقارات بشارع النصر دائرة قسم شرطة سيدى جابر، وأن وراء الواقعة والدهما، حيث قام بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار لقيامهما بسرقة مبلغ مالي منه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم شرطة سيدى جابر من إلقاء القبض على الأب المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمام النيابة العامة قرر المتهم ( محسن .أ.م) 35 سنة عامل أنه لم يكن يقصد إلحاق الضرر بالطفلين ( مؤمن 11 سنة، إبراهيم 10 سنوات) ولكنهما أعتادا أخذ الأموال من وراءه وإنفاقها على لعب «البلايستيشن» ويوم الواقعة اكتشف اختفاء مبلغ عشرون جنيها من درج يحتفظ فيه بالأموال فقرر تأديبهما فأحضر ملاءة سرير قام بتقطيعها وإستخدامها في تكبيل الطفلين وإلقاءهما أعلى سطح العقار سكنهم حتى لا يعتادا على الاستيلاء على النقود.

و بإستدعاء الام قررت ان زوجها والد الطفلين أعتاد التعدي عليهما بالضرب بهدف تأديبهما لاعتيادهما أخذ بعض النقود منه دون إخباره وإنفاقها على الالعاب الالكترونية في «السيبر».

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد عبدالسلام امين المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية، قرر إخطار نجدة الطفل بالواقعة، تسليم الطفلين لوالدتهما مع التعهد بحسن رعايتهما، وحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي التعذيب وتعريض حياة طفل للخطر.

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