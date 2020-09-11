شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فروشات «البالة» من محيط محطة سكة حديد بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع العميد نعمان على رئيس حي الشرق ببورسعيد، حمله لإزالة الاشغالات ورفع المخالفات بشوارع الحي المختلفة، تم رفع الاشغالات حول محيط السكة الحديد وهي عبارة عن فروشات عشوائية لباعة البالة.
وتمت الإزالة حفاظا على توسعة الشارع أمام المارة والقضاء على المخالفات التي تشغل الطريق العام، تأتى الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق الحي.
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