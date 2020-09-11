شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعد غدا الاحد أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات، ضمن مشروع «مودة» التي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

وسيشهد حضور اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع «مودة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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