شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية: تخصيص 4 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي لطالبي الترشح لعضوية النواب 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية انه بناءا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020 بشان الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب، فقد تقرر بدأ اجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من الخميس الموافق 10/9/2020 وحتى السبت الموافق 26/9/2020 .

وقد تقرر اجراء الكشف الطبى من خلال 4 مستشفيات بمحافظة المنوفية وهى «المجلس الطبى العام- مستشفى شبين الكوم التعليمى – مستشفى قويسنا المركزى – مسشتفى بركة السبع العام» وكذلك اجراء الفحوص الخاصة بتعاطى المخدارت والمسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم .

وقد قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتفقد أماكن توقيع الكشف الطبى واجراء الفحوصات للتأكد من مدى جاهزيتها لاجراء تلك التحاليل والفحوصات الطبية .