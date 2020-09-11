شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئة مكتب اتحاد النقابات الطبية: الأمين العام من «الأسنان» والصندوق من «البيطريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تم تشكيل هيئة مكتب اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس، حيث تم اختيار الدكتور حسين عبدالهادي أمين صندوق النقابة العامة للأسنان، أمينا لاتحاد نقابات المهن الطبية، واختيار الدكتور يوسف حمزة أمين عام مساعد، فيما حصلت نقابة الأطباء البيطريين على أمانة الصندوق، على ان يتم تعليق تسمية أمين الصندوق لحين تشكيل هيئة المكتب النقابة العامة للبيطرين، وجاء اختيار الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الاطباء البشريين، على منصب أمين الصندوق المساعد للاتحاد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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