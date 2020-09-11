شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ3 جنيهات والبطاطس بـ5 والتفاح بـ35.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية. ‏‎وننشر قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، والتي جاءت كالتالي: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر 8.5 جنيه والخيار 8.5 جنيه. - ‏‎ الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات. ‎- الباميا الخضراء بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح أمريكي بـ 35 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 10جنيهات. Advertisements ‏‎‏‎- بطيخ بـ5،5 جنيه. ‏‎‏‎- الموز المستورد 25 جنيها. ‏‎‏‎- العنب بـ15 جنيها. الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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