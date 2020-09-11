شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمركز ومدينة بنها بينما سجلت 10 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وطوخ وقليوب وقها وكفر شكر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة عند 3303 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2443 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1036 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 459 حالة إصابة.